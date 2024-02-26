Як правильно гладити кота і як його гладити не можна: виявляється ми робили це неправильно

Буває, кіт усім виглядом показує, що хоче, аби його погладили. Та наступної миті щойно це відбулося, на руці лишається подряпина або домашня тварина тікає.

Це пов'язано з тим, що котам деякі доторки подобаються, а деякі – зовсім ні. Як і в людей. Так, експерти з фелінології розповіли, як правильно гладити котиків, щоб лише зміцнювати стосунки з ними.

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Котики люблять, коли їх торкаються лагідно, а рухи відбуваються в напрямку росту шерсті, а не туди й назад, говорить Саманта Нігбур, науковиця, яка вивчає котячу поведінку.

Найбільше котам подобається, коли їх гладять у місцях, де є пахучі залози. Якщо гладити кота у такому місці, він може сильніше притулитися до руки – так він мітить територію і показує свою любов.

У яких місцях найкраще гладити кота?

між вушками;

при основі вушок;

щоки;

під підборіддям.

Також кіт не заперечуватиме, якщо його гладити від шиї по спині, але тільки до основи хвоста, не далі.

Якщо коту не подобається, що його гладять, варто поважати його вибір. Адже коти, як і люди, різні: комусь подобається фізичний контакт і обійми, а комусь – ні.

Де не можна гладити кота?

Якщо є місця, погладжування яких тішить тварину, то мають бути й протилежні? Ось вони:

живіт;

лапи;

ступні (хоч якими милими не були б котячі пучки);

хвіст.

Звісно, бувають винятки з правил, але переважно це працює саме так.

Як правильно гладити кота і як його гладити не можна / Фото Unsplash

Як зрозуміти, що коту подобається, коли його гладять?

Якщо кота гладити правильно, він повідомить про це у такий спосіб:

ініціюватиме подальший контакт;

триматиме хвіст догори й повільно махатиме зі сторони в сторону;

муркотітиме;

може "місити тісто".

У кожного кота та його опікуна є свій спосіб висловити любов один до одного. Щоденні погладжування допомагають встановити міцніший зв'язок, заспокоїти нервову систему і посміхнутись. Головне – не нав'язувати свою ласку тварині, адже вона має право на власні бажання.

Зауважимо, у кожного опікуна кота хоча б раз у житті виникало питання – а чи знає пухнастик своє ім'я. Якщо ж так, тоді чому частенько ігнорує звернення? Науковці схиляються до думки, що коти можуть розпізнати своє ім'я, але не завжди обирають відгукнутися. Чому так відбувається – читайте за посиланням!