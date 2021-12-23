Як правильно гладити кішку: вчені назвали дієві методи

Виявляється, гладити котика – ціла наука. Дізнайтеся, як пестити пухнастика так, щоб він не відчував стресу й не залишав подряпин на ваших руках

Кішки обожнюють, коли їх гладять. Однак потрібно дати тварині якомога більший контроль за ситуацією – інакше консфлікту не уникнути. Ідеальний варіант – коли кішка прийшла до вас сама і вимагає, щоб її погладили.

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Як гладити кішку

Не гладьте тварину надто довго. Краще кілька ласкавих погладжувань. ніж тривала "процедура". Котам швидко набридає тактильний контакт і вони починають випускати кігті. Не гладьте кішку надто інтенсивно. Тварина сприймає таку взаємодію як загрозу, або запрошення до гри. В будь-якому випадку, вона почне "боротися" власними методами: кігтями та зубами. Кішки полюбляють, коли гладять їх лицьові залози: біля вух, під підборіддям та довкола щічок. Саме погладжування тут дарує кішці спокій та задоволення. Натомість краще не чіпати живіт, спину та зону довкола хвоста.

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Краще, коли кіт сам просить, щоб його погладили / Фото Unsplash

Як зрозуміти, що кішці подобається процес

хвіст тварини піднятий вертикально,

вона муркає та мне вас лапками,

кішка трішки махає хвостом зі сторону в сторону,

тварина розслаблена, її вуха "дивляться" вгору,

улюбленець може злегка підштовхувати вас, якщо ви перестаєте гладити.

​Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут



Коти люблять, щоб їх гладили під підборіддям / Фото Unsplash

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Ознаки того, що кішці не подобається погладжування

тварина відходить або відвертає голову від вас,

вона не муркає та не треться об вашу руку,

кішка облизує ніс, качає головою або тілом,

муркання надто різке та уривчасте,

кішка смикає шкірою, особливо в місцях погладжування,

тварина активно махає хвостом,

вуха кішки притиснуті до голови.



Не ігноруйте ознаки котячого незадоволення / Фото Unsplash

Щоб показати, що "процедура" набридла, кіт може різко повернути голову до вашої руки. Зазвичай за цим може слідувати котячий "кусь". Також улюбленець іноді пробує відбити вашу руку свою лапкою.

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