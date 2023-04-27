У цьому випадку пес стане нервовим або млявим. Больові відчуття призведуть до того, що собака може відмовлятися від їжі або від улюбленої гри. Тому важливо вивчити питання про те, як чистити зуби собаці, чим це робити і як часто, повідомляє Pets 24.

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Як почистити зуби собаці?

Чистити зуби псові потрібно спеціальною пастою і щіткою для собак, які можна придбати у ветеринарному магазині. Щітки бувають різних розмірів і форм. Виберіть таку, яка вільно буде проникати в пащу. Також є щітки, які надягають на палець.

Дайте собаці понюхати пасту, вона зрозуміє, що в цьому немає нічого небезпечного і відчує приємний смак. Підніміть рукою губу собаки, після чого проведіть по зубах, яснах пальцем. Потім познайомте вихованця із зубною щіткою. Якщо пес не пручається, почистьте спочатку зовнішню сторону зубів один за іншим, просуваючись в одну сторону. Потім переходьте до внутрішньої сторони, трохи натисніть на пащу собаки, щоб вона відкрила її. Внутрішню частину чистити необов'язково, мовою собака очищає свій наліт.

Час чищення повинен займати кілька хвилин, щоб собака не відчувала дискомфорту. Якщо ви не встигаєте швидко почистити всі зуби, відкладіть до наступного разу.

Як правильно чистити зуби собаці / Фото UnSplash

Після вдалої процедури заохотьте собаку, давши їй улюблені ласощі або іграшку. Якщо пес протестував, не заохочуйте його, інакше він візьме подібну поведінку за правило.

Як часто потрібно чистити зуби собаки?

Ветеринари вважають оптимальним графіком зубної гігієни у собаки разове щоденне чищення. Якщо тварина ніяк не дається, необхідно проводити його мінімум 2 рази на тиждень.