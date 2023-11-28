Щоб боротися з неприємним запахом тварин, експерти пропонують прості рішення. Щоденна підтримка дому в чистому вигляді за допомогою різноманітних мийних засобів має першорядне значення, оскільки це ефективно усуває неприємний запах.

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Як позбутися запаху кота чи собаки вдома?

Ретельно прибирайте улюблені локації тварин

Під час прибирання важливо зосередитися на місцях, де домашні тварини найбільше проводять часу. Ковдри, килими та подушки потенційно можуть виділяти неприємні запахи, тому під час прибирання їм слід приділяти особливу увагу.

Ефірні олії

Також рекомендують використовувати ефірні олії в аромалампах або дифузорах для покращення домашньої атмосфери та запаху. Додайте в них кілька крапель улюбленої ефірної олії і відчуєте різницю. Олії лаванди, евкаліпта та чайного дерева вважаються найсильнішими ароматами.

Ефірні олії в аромалампах та дифузорах допоможуть позбутися неприємного запаху від тварин / Фото Unsplash

Ароматизатори

Оберіть безпечні для домашніх тварин ароматизатори повітря або засоби для усунення різких запахів.

Можна створити власний освіжувач повітря вдома. Цитрусові стали популярним вибором для створення відчуття комфорту та свіжості у своєму житловому просторі.

Апельсин

У невелику місткість покладіть нарізаний апельсин та засипте його гвоздикою. Розділіть суміш на невеликі порції та розставте у кімнатах.

Лимон

Лимон також наповнить квартиру свіжістю. Змішайте сік лимона у склянці води та поставте у місці, де є неприємний запах.

Якщо наведені вище способи та провітрювання не допомагають, то варто звернутися до професійних прибиральників та очистити м'які меблі й килими спеціальними засобами та приладами.

Чому кішка стрибає на стіни?

Схильність котів стрибати на стіни часом спантеличує господарів, адже, здається, що тварина "здичавіла". Насправді ж котячі стрибки на стіни служать засобом для імітації пошуку та переслідування дрібних тварин або комах.

Тож у такий спосіб чотирилапі просто тренують свої навички полювання. Про ще деякі причини такої поведінки – розповідаємо за посиланням!