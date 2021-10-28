Як перетворити котика на лева: простий і доступний спосіб

На Геловін чи інше свято кота можна перетворити на лева з пишною гривою. Щоправда, такий костюм навряд сподобається вашому улюбленцю.

У мережі люди діляться чарівними фото своїх улюбленців, яким уже придбали такі левині гриви. Деякі з них виглядають вкрай милими, а інші – вкрай незадоволеними.

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Левина грива

Штучна грива легко перетворює котика на гордовитого лева. Вона має липучки, які кріпляться на шиї і чарівні вушка на голові. Деякі коти так вживаються в образ лева у ній, що здавалося б, це просто мінікопія царя звірів.

Щоправда, деяким котам з незалежним характером нове вбрання не подобається від слова "зовсім". Це вони і показують на фото.

Коти у левиних гривах / Фото Splitpics з The Sun та Etsy.com

Замовити такий костюм можна навіть в Україні. За цим посиланням, наприклад, він коштує 120 гривень.

Собака-лев у Дніпрі

1 квітня цього року милий песик став зіркою інтернету.

Його господар – мешканець Дніпра – вигулював його, одягнувши перуку, що схожа на гриву лева.

Очевидцям сподобався такий першоквітневий жарт. Дехто навіть боявся підійти до "молодого лева", поки не бачили, що грива – штучна.