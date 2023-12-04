Відтепер спрощені умови скасовуються. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Що змінилося?

За повідомленням компетентного органу Республіки Молдова скасовуються спрощені умови до некомерційного переміщення домашніх тварин.

З 1 грудня 2023 року ввезення домашніх тварин на територію Молдови може здійснюватися тільки за умови виконання певних вимог,

– йдеться у повідомленні.

Так, домашніх тварин тепер можна імпортувати за умови дотримання наступних вимог:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочипу та вакцинована від сказу (вакцина чинна)

серологічний титр на сказ (3 місяці очікування – між датами забору крові у разі сприятливого результату аналізу крові та видачею міжнародного сертифіката)

міжнародний сертифікат про стан здоров'я, що видається на основі ветеринарного свідоцтва.

Для отримання ветеринарного свідоцтва звертайтесь до лікарень ветеринарної медицини, до компетенції яких належить оформлення та видача ветеринарних свідоцтв (форма №1), з метою некомерційного переміщення домашніх тварин. Переглянути перелік таких відомств можна за посиланням.

Для оформлення міжнародного сертифіката про стан здоров'я звертайтеся до відділів прикордонного інспекційного контролю управління державного контролю на кордоні Держпродспоживслужби за посиланням.

Нові правила ввезення тварин за кордон / Фото Unsplash

Як перетнути кордон з домашнім улюбленцем?

Перегляньте вимоги країни-призначення щодо перетину кордону з домашньою твариною на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Вимоги до некомерційного переміщення".

Завітайте до лікаря ветеринарної медицини, щоб отримати чипування, щеплення проти сказу (мінімальний вік з 12 тижнів), ветеринарно-санітарний паспорт на тварин у державній лікарні ветеринарної медицини.

Мінімально через 30 днів після дати вакцинації та за три місяці до дати переміщення здійсніть забір крові для дослідження на титр антирабічних антитіл.

Відвідайте лікаря ветеринарної медицини, щоб здійснити протипаразитарні обробки, якщо це є вимогою країни-призначення та отримати ветеринарне свідоцтво Ф-1 у державній лікарні ветеринарної медицини.

Отримайте міжнародний ветеринарний сертифікат. Якщо подорожуєте залізничним транспортом, зверніться до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону, автомобільним транспортом – до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону чи до державного ветеринарного інспектора у пунктах пропуску.