Нюх, слух і не тільки: як коти дізнаються, що господар скоро повернеться додому

Одна з найприємніших особливостей поведінки домашніх тварин – це звичка зустрічати господаря біля дверей, коли він повертається додому, і страшенно радіти. Собаки схильні до цього більшою мірою, але й чимало котів, попри всі міфи, раді виявити ніжність до своєї людини після невеличкої розлуки.

Улюбленого господаря вони виходять чекати в коридор заздалегідь. Але як вони дізнаються, коли ви приходите додому? Фахівці з поведінки тварин назвали одразу кілька чинників.

Читайте також Як гукати котів, щоб вони точно відреагували: дієві способи

Орієнтація у часі

Внутрішній біологічний годинник кота налаштований дуже точно. В іншому разі звідки б тварина знала, що рівно о 5 ранку час влаштовувати концерт з вимогою дати поїсти? Тому коти можуть підлаштовуватись під звичний графік господарів і запам'ятовувати типовий час їхнього виходу з дому та повернення. Навіть переживати, якщо людина не з'явилась на порозі вчасно.

Сигналом цього годинника може бути почуття голоду, якщо корм подають коту за певним розкладом. Також пухнастики можуть звикати до певного часу на ігри з людиною, коли вона повертається додому.

Нюх

Хоча почуття нюху у котів не таке сильне як у собак, все ж воно значно розвиненіше, ніж у людей: у кішки 80 мільйонів рецепторів. Тому відчувати запах хазяїна пухнастик може дійсно здаля. Особливо сильно ця особливість спрацьовує, коли людина повертається додому з того боку, куди виходять вікна помешкання.

Варто відчинити вікно на провітрювання, і кіт відчує наближення хазяїна приблизно за 20 – 30 метрів. Після цього він негайно вирушить до дверей.

Як коти знають, що господар скоро прийде додому / Фото UnSplash

Слух

А от слух у котів значно гостріший, ніж собачий, що вже казати про людський. Якщо тварина може почути на відстані приблизно двадцяти метрів мишачий писк, то розпізнати знайомі кроки з під'їзду для неї не буде складно.

А найкраще спрацьовує поєднання цих факторів. Знаючи, коли настає час людині повертатись додому, кіт починає прислухатись і принюхуватись. І коли відчуває наближення господаря, кидається до дверей.