Любимого хозяина они выходят ждать в коридор заранее. Но как они узнают, когда вы приходите домой? Специалисты по поведению животных назвали сразу несколько факторов.

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Ориентация во времени

Внутренние биологические часы кота настроены очень точно. В противном случае откуда бы животное знало, что ровно в 5 утра пора устраивать концерт с требованием дать поесть? Поэтому коты могут подстраиваться под привычный график хозяев и запоминать типичное время выхода из дома и возвращения. Даже переживать, если человек не появился на пороге вовремя.

Сигналом этих часов может быть чувство голода, если корм подают коту по определенному расписанию. Также пушистики могут привыкать к определенному времени на игры с человеком, когда он возвращается домой.

Обоняние

Хотя чувство обоняния у кошек не так сильно как у собак, все же оно значительно развитее, чем у людей: у кошки 80 миллионов рецепторов. Поэтому чувствовать запах хозяина пушистик может действительно издали. Особенно сильно эта особенность срабатывает, когда человек возвращается домой с той стороны, куда выходят окна квартиры.

Следует открыть окно на проветривание, и кот почувствует приближение хозяина примерно за 20 – 30 метров. После этого он немедленно отправится к двери.

Как коты знают, что хозяин скоро придет домой / Фото UnSplash

Слух

А вот слух у кошек гораздо острее, чем собачий, что уж говорить о человеческом. Если животное может услышать на расстоянии примерно двадцати метров мышиный писк, то распознать знакомые шаги по подъезду для него не будет сложно.

А лучше срабатывает сочетание этих факторов. Зная, когда наступает время возвращаться домой, кот начинает прислушиваться и принюхиваться. И когда чувствует приближение хозяина, бросается к двери.