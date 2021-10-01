Як господарі намагалася сфотографувати цуценя з батьком: кумедне відео

Часто господарям потрібно докласти багато зусиль, аби змусити собаку спокійно посидіти для вдалого кадру. Якщо це ще й цуценя, то завдання майже неможливе. Як господарі намагалися сфотографувати золотистого ретривера батька з сином – читайте у матеріалі.

Приборкати активне та непосидюче цуценя – дуже складне завдання. Господарі золотистого ретривера Такера та його сина підтверджують це своїм відео, яке виклали на ютуб.

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Сім'я відчайдушно намагалася сфотографувати пухнастого малюка поруч з батьком, але всі спроби провалювалися через надто велику активність та цікавість крихітки. Цуценя зовсім не хотів сидіти на місці, тому постійно підбігав до камери.

У коментарях до відео люди зазначали, що їх розвеселила ще й реакція дорослого ретривера.

"Другий пес такий: "Боже, за що мені все це?".

"Дорослий пес тримається з останніх сил".

"Я весь час чекала, що другий пес зробить щось схоже".

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Дивіться відео: як господарі намагалися сфотографувати собак