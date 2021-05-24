Шарпали, знущалися й заганяли в кут: як допомогти ведмежатам та левенятам із зоопарку

Українська зоозахисна організація UAnimals просить допомогти зібрати кошти на лікування тварин. Левенят і ведмежат врятували із Ясногородської страусиної ферми.
Цих тваринок відлучили від матері зовсім крихітними. Ведмежата й левенята жили в контактному зоопарку, де їх без кінця носили на руках, смикали, шарпали й заганяли в кут, щоб зробити фото.
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Тваринки не мали належних умов утримання – на них тільки заробляли гроші. Завдяки мітингам, заявам та розголосу малюків зуміли врятувати з ферми. Зараз тварини перебувають у реабілітаційних центрах.
Тварин врятували з контактного зоопарку / Фото UAnimals
Але попереду на ведмежат та левенят чекають операції, тривале лікування та реабілітація. Українців просять долучитися до проєкту допомоги бідолашним тваринкам.Допомогти тваринкам можна на спеціальному сайті.
Врятовані ведмежата бавляться у реабілітаційному центрі