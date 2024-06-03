Несподіване відкриття: як дихає єдиний вид жаб без легень

Команда морських біологів з Музею природничої історії Університету Флориди зробила революційне відкриття, виявивши, що жаба Barbourula kalimantanensis, яка колись вважалася єдиним видом жаб без легенів, насправді має їх. Думали, що жаба використовує шкірне дихання, однак дослідники виявили новий крихітний орган.

Девід Блекберн, Джеймі Грей та Едвард Стенлі використовували методи мікросканування з високою роздільною здатністю, щоб вивчити внутрішню будову цих унікальних жаб. І зробили несподіване відкриття.

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Як дихає єдиний вид жаб без легень?

У 2008 році дослідники зробили революційне відкриття, визначивши барбурулу, також відому як борнейська плоскоголова жаба, як єдиний вид земноводних, у якого відсутні легені. Вивчення їхньої внутрішньої будови підтвердило відсутність легенів, що дозволило висунути теорію про те, що ці унікальні жаби отримують кисень через шкіру з води у своєму середовищі існування.

У нещодавньому дослідженні вчені виявили, що певні види черв'яків і саламандр не мають легенів, що призвело до гіпотези про те, що жаби також можуть бути позбавлені цього органу.

Дослідники пов'язують відсутність легенів у жаб з їхнім проживанням у річках з сильною течією на Борнео, де великі легені можуть перешкоджати їхньому виживанню через проблеми з плавучістю.

Барбурул вчені використовували мікроКТ-сканер високої роздільної здатності, щоб ближче розглянути порожнину в нижній частині рота жаби, яку виявили у всіх спійманих особин. Ця порожнина, яка з'єднувалася з рештою рота через крихітну щілину, при найближчому розгляді виявилася парою маленьких і тонких легень.



Єдиний вид жаб без легень насправді має їх / Фото Unsplash

Вчені не виключають, що барбурули можуть дихати і шкірою, і легенями, але щоб з'ясувати остаточно, їм потрібно провести додаткові дослідження жаб.

До слова, на глибині близько 1 000 метрів, де панує темрява, був помічений масивний "перегонник", який використовує свої "фари", щоб засліпити здобич перед тим, як почати запеклу атаку. Мовиться про тихоокеанського кальмара.