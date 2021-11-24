Як черепаха змогла прогнати левів з водопою: відео сміливого вчинку

В Південній Африці черепаха прогнала левів з водопою. Подія сталася в приватному заповіднику Мала-Мала.

На відео, яке опублікував Національний парк Крюгер у ПАР, видно, що смілива черепаха підпливла до хижаків.

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Спочатку вона впритул підповзла до лева, а потім наблизилася до левиці. Попри те, що хижаки намагалися ігнорувати маленьку істоту, проте вони не змогли витримати її тиску.

Відомо, що відео зняв гід по сафарі – Реджі Баррето. "Для мене це було неймовірно рідкісним видовищем. Спостерігав, як черепаха наближається до левів, які на підборідді мали кров зебри. Схоже, їй більше хотілося отримати трохи цієї крові, ніж "прогнати левів"", – додав Баррето.

Відео сподобалося користувачам соціальних мереж й воно зібрало понад 3 мільйони переглядів.

Які коментарі залишали люди:

"Коли батьки сказали тобі, що ти крокодил, і ти сприйняв це занадто серйозно".

"Леви, мабуть, забагато дивилися "Черепашок-ніндзя". Вони вирішили, що це Рафаель іде на них зі своїм ножами, акуратно захованими під панциром".

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Дивіться відео: як черепаха прогнала левів