Страшний звір: як альпаки знайомилися з котом – кумедне відео
4 серпня 2021 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал ViralHog
Пухнастий кіт спокійно гуляв між величезних альпак. Ці смішні тварини з усіх сил зацікавилися котиком.
Альпаки тягнули свої довгі шиї, щоб понюхати невідомого звіра. А коли кіт робив різкі рухи, вони швидко підіймали голови вгору – невідомо, що на думці в такого "страшного" хижака.
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А ось котика усі 3 альпаки зовсім не бентежили. Він гуляв поміж них, задерши хвіст, і не виявляв ані страху, ні надмірної цікавості.
Коли пухнастик вирішив піти геть, великі тварини, як заворожені, почали слідувати за ним.Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.
Альпаки зацікавилися котом: кумедне відео
Користувачі ютубу коментують чудове відео:
- "Альпаки дуже милі".
- "Кота теж потрібно постригти".
- "Це дитя не з мого боку родини. Я вимагаю ДНК-тест!".
- "Чому він такий маленький?".