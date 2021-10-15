Взяв слід до місця переховування: пес зміг розшукати викрадену дівчинку

Службовий пес Фред допоміг знайти зниклу 6-річну дівчинку. Відомо, що дитину понад місяць розшукували правоохоронні органи та волонтери.

У собаки, яку назвали Фред, дуже чуйний нюх. Про це повідомили кінологи. Відомо, що вже на першому своєму завданні чотирилапий відшукав зниклого 13- річного хлопця.

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У випадку з пошуком 6-річної Кінзлі Рідер собаці дали понюхати одяг її батька – Ніколаса Рідера. Взявши слід, Фред пройшов довгий шлях від будинку чоловіка до його місця переховування.



Пес Фред / Фото Rutherford County Sheriff's Office ​

Це був закинутий будинок, в якому Ніколас переховувався разом з донькою. Чоловік забарикадував усі двері та забив вікна металевими листами, тому правоохоронці силою штурмували будівлю.

Всередині була відсутня будь-яка вентиляція повітря й у повітрі стояв аміачний запах. В самої дівчинки не було ні їжі, ні води.

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Побачивши Кінзлі, Фред підбіг до неї та став вилизувати її обличчя. Змучена дівчинка посміхнулася та обняла свого рятівника. Батько Кінзлі був узятий під варту, а його донька – передана співробітникам управління у справах дітей штату Теннессі.