На щастя, є багато небайдужих, які опікуються безпритульними тваринками. Але перш ніж почати допомагати, потрібно налагодити з ними контакт. Як це зробити, розповідає Save Pets of Ukraine та кінолог Тома Воїнова у матеріалі, наданому 24 каналу.

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Як потоваришувати з вуличними тваринами

Кожен день ініціатива отримує запит на допомогу з кормом для вуличних хвостиків з того чи іншого міста країни. Аналізуючи кількість запитів, команда Save Pets of Ukraine може підтвердити той факт, що у прифронтових областях ситуаціях особливо важка.

Там притулки переповнені, тварини не стерилізовані і, на жаль, повторюються випадки, коли власники покидають своїх чотирилапих улюбленців. І, якщо котики можуть швидко адаптуватися до нових умов, то собачкам це дається набагато складніше.

Тому, якщо ви хочете забрати собі вуличного чотирилапого, то потрібно привернути увагу обережно, дотримуючись правил безпеки.

Привернення уваги

Привернути увагу хвостика до себе можна клацанням пальців або цоканням язика. Можна спробувати покликати тварину. Тільки не потрібно кричати. Ваш голос має бути лагідним, та спокійним.

Коли увага чотирилапого буде залучена, тоді слід підходити до нього повільно, не роблячи різких рухів.

Говоріть з ним спокійним і підбадьорливим голосом та спостерігайте за реакцією собаки. Наблизившись до відстані приблизно в 3 – 4 метрах, слід дочекатися, коли хвостик сам піде назустріч.

Якщо собака продовжує за вами спостерігати, тоді можете повільно простягнути руку, опустивши долоню вниз. Найкраще стиснути її в кулак, заховавши туди щось смачненьке та ароматне. Помітивши інтерес, акуратно переверніть та розтисніть долоню, демонструючи смаколик.

Як потоваришувати з вуличними тваринами / Фото UnSplash

Знайомство

При близькому знайомстві з хвостиком, який вже підійшов, не потрібно одразу гладити його по голові. Коли ваша рук опиниться над головою, то собака може сприйняти цей жест, як небезпеку, що викличе агресивну реакцію.

Якщо бажаєте все ж таки доторкнутися до тваринки, тоді починайте гладити з боку. Слід пам'ятати, що зараз у прифронтових областях більшість собак дуже збентежені подіями, які відбуваються. Тому робіть все, щоб викликати у них довіру і з часом вони підуть на контакт.

Коли хвостик занадто лякливий та не взяв їжу з першого разу або втік ще на одному з перших пунктів – не засмучуйтеся і повторіть знайомство наступного дня.

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