Все для пухнастика: хлопець зробив ліфт для свого кота, якому важко ходити по сходах

20-річний кіт Фродо вже не такий рухливий, як раніше, та його власник так само його любить. Новозеландець власноруч зробив ліфт для котика, який не може спускатися по сходах.

Блогер та інфлюенсер Ліам Томпсон створив пристрій, який допоможе його 20-річному улюбленцю спускатися зі сходів будинку.

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Раніше Томпсон вже робив ліфт, який особисто протестував.

Що відомо про Ліама Томпсона Блогер-мільйонник живе у Новій Зеландії. На своїй сторінці на ютубі він публікує розважальний контент та показує своїх домашніх улюбленців – песика Макса та кота Фродо. У хлопця також є акаунти у Блогер-мільйонник живе у Новій Зеландії. На своїй сторінці на ютубі він публікує розважальний контент та показує своїх домашніх улюбленців – песика Макса та кота Фродо. У хлопця також є акаунти у тіктоці та інстаграмі

Блогер зі своїм котом Фродо / Фото з інстаграму Томпсона

За словами Ліама, Фродо полюбляє сидіти на подвір’ї, ніжачись на сонечку, проте його похилий вік вже дає про себе знати – котику важко спускатися по сходах з будинку.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Тому хлопець вирішив зробити пухнастику безпечний ліфт, який може перевозити Фродо. Він змайстрував візок, рейки, на яких їздить візок, та електронний підіймач, який дозволяє керувати ліфтом.

Як Томпсон створював ліфт для Фродо: дивіться відео