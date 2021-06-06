Врятованій корові повернули її теля: зворушливе відео зустрічі

Волонтери врятували корову з ферми. Однак тварина не знаходила собі місця, сумувала й увесь час кликала когось.

Корову на прізвисько Еллі чекала невесела доля, якби вона залишилася на фермі. Стараннями небайдужих людей її вдалося викупити та врятувати звідти.

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Однак тварина поводилася неспокійно та дуже сумувала. Волонтери здогадалися, що вона пам'ятає про своє теля й важко переносить розлуку з ним.

Тому вони поїхали на ферму і з усіх сил сподівалися, що теля ще там. Їм пощастило: малюка не встигли продати. Вони забрали дитинча й повернули його мамі.

Зустріч 2 тварин виглядає дуже зворушливо. Мама-корова й теля впізнали одне одного й негайно весело побігли кудись разом.

Той, хто вважає, що тварини не мають почуттів, просто не звертає на це уваги, – коментують користувачі мережі.

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