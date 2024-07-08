Нова оселя для сов, врятованих ЗСУ: КиївЗоо показав новостворений будинок для пташок

Нещодавно бійці Збройних Сил України врятували сов – сплюшок євразійських. Зараз же вони отримали нове житло.

Врятовані бійцями ЗСУ сови тепер мешкають в КиївЗоо. Працівники звіринця відтворили для них куточок живої природи площею 20 квадратних метрів, устелений піском і щепою з ялини.

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Нова оселя для врятованих сов

Для комфорту сплюшок євразійських працівники облаштували дерев'яні будинки, різнорівневі присади, годівнички, напувалки тощо.

Зважаючи на нічний спосіб життя цих птахів, там встановлений спеціальний ліхтарик, що приваблює різноманітних комах,

– йдеться у повідомленні.

Таке пригощання стає додатковим прекрасним смаколиком до основного м'ясного раціону сов.

Який вигляд має нова оселя сов / Фото КП "Київський зоопарк"

Будиночок сплюшок розміщений біля авіарію грифів, де часом їх можна побачити навіть удень.

Також у повідомленні нагадали графік роботи центральних кас київського зоопарку:

у понеділок – із 12:00 до 17:00;

з вівторка до неділі – з 10:00 до 17:00.

Вхід у зоопарк – до 17:00, перебування на території – до 18:30.