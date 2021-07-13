Вражаючі дані: хто із тварин найщасливіший та чому

Щастя для тварин так само важливе, як і для людей, і причини для цього також дуже схожі. Почуття єдності, безпечний дім, улюблена їжа та веселі ігри – основні складові для задоволення будь-якої тварини.

Багато тварин виглядають щасливими, та чи є вони такими насправді? Для того, щоб визначити, наскільки щаслива та чи інша тварина, потрібно проаналізувати її стиль життя, природних ворогів та інші ознаки. До вашої уваги добірка тварин, яких сміливо можна зараховувати до найщасливіших.

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Опосум

Цих тварин часто називають "екіпажем очищення природи", оскільки вони їдять практично усе та підчищають відходи. У середовищі у них майже немає ворогів. Окрім того, вони мають імунітет до важких хвороб та недуг, таких як сказ та зміїна отрута.

Раціон цих звірят різноманітний, вони їдять навіть кліщів / Фото A-Z Animals

Пінгвін

Пінгвіни проводять своє життя в одному з найсуворіших середовищ на землі, але вони не сумують з цього приводу. Їхнє щастя полягає у міцних сімейних зв'язках та здатністю захищати одне одного від хижаків.

Сім'я – головна причина для щастя / Фото A-Z Animals

Кукабурра

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina® . Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Ця пташка проводить своє життя сміючись. Дикий сміховий заклик кукабурри – один із найвизначніших звуків австралійського куща. Ці милі пташки зазвичай сміються над світанком та сутінками. Птахи закидають голови назад, широко роззявляють рота і видають звук, який дуже схожий на сміх.

Сміятись починає один член родини і чекає, поки інші приєднаються / Фото A-Z Animals

Осел

Грайливі, розумні віслюки знають, як максимально використати кожен день. Їм подобається спілкуватися та доглядати один за одним. Вони можуть страждати від депресії, але тільки тоді, коли залишаються наодинці.

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Віслюки мають репутацію впертих, але ця впертість є ознакою їх розуму / Фото A-Z Animals

Дельфін

Ці доброзичливі морські ссавці завжди виглядають так, ніби вони сміються. Дельфіни – одні з найрозумніших тварин у світі. Вони розробили складну систему зв'язку між собою і також надзвичайно турботливі один до одного. Замість того, щоб кидати поранених або слабких членів своєї групи, дельфіни допомагають їм вийти на поверхню та отримати їжу.

Дельфіни – товариські, розумні та співчутливі тварини / Фото A-Z Animals

Білка

Це звірятко є одним із найрозумніших гризунів, воно розповсюджене у всіх куточках світу. Білки навчились процвітати в міському та провінційному середовищі. Вони є важливою частиною екосистем. Ці маленькі звірята проводять час за іграми та у пошуках їжі. Весь день вони можуть спілкуватися та розважатися.



Милі звірята, які люблять гратися / Фото A-Z Animals