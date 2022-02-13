Вражаюча схожість: фото картин домашніх тварин, які захоплюють точністю
Джерело:Bored Panda
Художниця Алекс Ченг бере фото домашніх улюбленців та перетворює їх у вражаючі картини. Результатами своєї роботи вона ділиться у соціальних мережах.
Відомо, що Алекс Чех вже не перший рік займається створенням портретів домашніх тварин.
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За її словами, один з її улюблених моментів під час створення картини – результат поруч з оригіналом. "Це природно, адже я не тільки художниця, а й любитель домашніх тварин", – зазначила Чех.
"Оскільки я працюю за фотографіями, мені рідко вдається зустрітися з улюбленцем, якого малюю. Саме тому побачити його поруч з портретом — чудова річ. Це дає можливість можна побачити, якою вийшла картина. Крім того, іноді мені цікаво, чи впізнають тварини себе", – розповіла Алекс Чех.
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Дивіться, які картини з тваринами малює художниця: