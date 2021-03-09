Вперше у перукаря: відео з милим цуценям переглянули 2 мільйони людей

Малюка породи чихуахуа привели на перший в його житті грумінг. Крихітний пес трохи боїться, але поводить себе так мило, що відео стало вірусним в мережі.

Цуценя чихуахуа поводить себе дуже спокійно та стримано. Воно дає лапку собачим перукарям, стрибає до них на руки й спокійно терпить усі процедури.

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Малюк сидить на руках у перукаря / Фото Lovely Grooming

Подібні відео з милими тваринами дуже популярні серед японських користувачів сервісу Youtube. Вони заспокоюють і дарують приємні емоції.

Грумінг – сервіс із догляду за хутром тварин. Може включати купання, стрижку та інші процедури.

Цей маленький песик – наймиліше, що я коли-небудь бачив. Його крихітна мордочка схожа на 200-річну бабусю, – пишуть користувачі Youtube.

Це відео настільки сподобалося користувачам мережі, що його переглянули вже майже 2 300 000 людей.

Подивіться на сміливого малюка і ви: