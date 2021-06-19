Ворони нападають на людей: орнітологиня назвала причини

В Україні ворони щонайменше двічі за останній місяць нападали на людей. Орнітологиня пояснює, що причини такої поведінки – у потомтсві.

Агресивними тварини бувають тільки в період догляду за потомством. Про це розповіла орнітологиня Марія Микитюк.

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Орнітологиня пояснила агресивність ворон

Ворони нападають на людей тільки у період розмноження і вигодовування малюків. Та навіть у цей час вони не прагнуть завдати лиха людям.

Вони просто захищають територію, гніздо та малечу. Це відбувається лише в один місяць весни, коли починається період гніздування. Цей місяць якраз зараз,

– розповіла Марія Микитюк.

Та насправді максимальна шкода, якої можуть завдати тварини – це кинути гілку чи шишку, щоб відігнати людей від гнізда. Найкраще у такому випадку – швидко йти й прикрити чимось голову.

"Треба просто швидко відходити, бо ворона не відчепиться, допоки ви не відійдете на безпечну територію від малюків", – каже фахівчиня.

Якщо людина відійде, то серйозної шкоди птах не завдасть.

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Ворони нападають на людей, щоб захистити потомство / Фото Pexels

Розумні та кмітливі птахи з чудовим почуттям гумору, – орнітологиня

Марія Микитюк вже 10 років спостерігає за воронами. Вона розповідає основні особливості тварин:

можуть вирішити логічні завдання для 5-річних дітей;

розрізняють об'єкти за формою та легко дають раду з дитячими головоломками;

вміють створювати знаряддя праці – скажімо, щоб дістати їжу. Наприклад, ламають гілку потрібної довжини або закидають дріт у гачок;

– скажімо, щоб дістати їжу. Наприклад, ламають гілку потрібної довжини або закидають дріт у гачок; ба більше, найзручніші інструменти ворона зберігає та використовує повторно;

розрізняють кольори світлофора – на червоне світло кидають горіх, авто трощить його колесами й ворони з'їдають плід.

Також у цих птахів дуже розвинена мова.

Для залицянь, сварок, сигналів тривоги вони використовують різні звуки. Причому в різних країнах в них можуть бути різні діалекти,

– каже орнітологиня.

Ворони – мстиві птахи

Вони запам'ятовують обличчя кривдника, а потім жорстоко мстяться. Вони навіть можуть кликати на підмогу інших птахів.

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