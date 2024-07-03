"Вони жорстокі": ветеринар не дає господині попрощатися з її власним котом
Джерело:Mumsnet
Ветеринарна клініка відмовила жінці віддати прах її кота, доки не буде сплачено рахунок за лікування. Клініка фактично "тримає кота в заручниках" через неспроможність господині оплатити вартість лікування.
Господиня тварини не може нормально попрощатися зі своїм улюбленцем. Користувачка з ніком Saitama поділилася своєю проблемою на сайті для батьків Mumsnet.
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Ветеринар не віддає господині прах кота через борг
Жінка висловила своє горе після того, як не змогла належним чином оплакати втрату свого улюбленого кота через розбіжності з ветеринаром. Домашній улюбленець був підданий евтаназії після серйозних ускладнень, а зараз ветеринар відмовився видати їй прах кота.
Власниця домашнього улюбленця висловила каже, що вартість ветеринарних послуг була непомірно висока. Вона розповіла, що витратила тисячі фунтів стерлінгів у клініці, намагаючись діагностувати стан свого улюбленця, і що всі платежі були здійснені вчасно. Попри її зусилля, тварину врешті-решт довелося приспати.
Вони жорстокі. З боку ветеринара це видається так несправедливо — тримати його в заручниках,
– підкреслила вона.
Власниця, яка заборгувала 700 фунтів стерлінгів, сплатила 350 фунтів стерлінгів і домовилася про виплату решти боргу протягом декількох місяців. Вона повідомила, що всі її заощадження були вкладені в кота, і тепер у неї не залишилося жодних коштів. Вона очікує, що їй знадобиться 4 – 5 місяців, перш ніж вона зможе сплатити решту рахунку.
Багато користувачів сайту вирішили підтримати жінку, яка втратила свого улюбленця:
- "Співчуваю про вашу втрату і про те, що вам доводиться мати справу ще й із цим. Я думаю, це несправедливо з боку вашого ветеринара, враховуючи обставини";
- "Мені здається, це трохи несправедливо, але, крім того, ви ще не заплатили. Можливо, у минулому в них були проблеми, коли вони дозволяли людям забрати прах додому до оплати, а потім не отримували оплату або змушені були звертатися до суду, що тягло за собою додаткові витрати";
- "Співчуваю вашій втраті, а тут ще така поведінка, від якої вам ще гірше".