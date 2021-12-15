"Вони – мої діти": зворушлива історія жінки, яка розшукала своїх тварин після торнадо

В американському штаті Кентуккі відбулася серія нищівних торнадо, унаслідок яких постраждали сотні людей. Однією з них стала Стефані Матені, будинок якої опинився в епіцентрі стихії разом з чотирма домашніми тваринами.

Стефані разом із чоловіком розважалися на новорічному корпоративі, який місце проведення якого розташоване приблизно за 50 кілометрів від їхнього дому в Мейфілді. Вдома на них чекали четверо улюбленців – один собака та три кішки.

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Вони вже виїхали назад до Мейфілду, коли їм зателефонував товариш, і порадив залишатися на місці. Інакше подружжя ризикувало повернутися у самий розпал торнадо. Пара зупинилася у місцевому супермаркеті Walmart, аби зачекати.

Стефані згадує, що вони повернулися у "чорне, як смола" місто. Вона не бачила нічого, окрім погнутих та поламаних дерев. Будинок подружжя зірвався з фундаменту та відлетів на 15 метрів. Усі стіни обвалилися, а довкола буди меблі та інші речі, які перетворилися у сміття.

Але найгіршим було не це – ніде не було видно їхніх домашніх тварин. Жінка думала, що втратила все.

Я не можу народити дитину, тож вони – мої діти,

– поділилася Стефані.

Заручившись підтримкою кузена Стефані Пола, подружжя розпочало пошукову операцію. Вони перевертали та розбирали усе довкола, аби знайти своїх улюбленців у руїнах.

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Собаку на ім'я Леді знайшли біля інфрачервоного обігрівача, на якому була частина стіни, кухонна раковина та плита. Якби не обігрівач – врятувати Леді не вдалося б, але він прийняв весь удар на себе. Чотирилапа виявилася щасливицею, і пережила стихію неушкодженою.

Окрім Леді, врятували й двох кішок – Міко та Афіну. Але третю кішку Діну досі не знайшли.

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На перший час Стефані з чоловіком та улюбленцями зупинилися у готелі. Вони кажуть, що почуваються щасливими навіть попри те, що будуть вимушені розпочати все заново.

Що відомо про смертоносні торнадо у США

10 та 11 грудня 5-ма американськими штатами пронеслася серія нищівних торнадо. Від стихії постраждали Арканзас, Іллінойс, Теннессі, Міссурі, а найбільших збитків зазнав Кентуккі.

Наразі відомо про 74 загиблих у Кентуккі, але ще сотню осіб досі не знайшли, тож кількість жертв ще може збільшитися.

Президент США Байден назвав торнадо катастрофою федерального рівня та одним з найбільших стихійних ударів в історії країни.

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