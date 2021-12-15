Стефані разом із чоловіком розважалися на новорічному корпоративі, який місце проведення якого розташоване приблизно за 50 кілометрів від їхнього дому в Мейфілді. Вдома на них чекали четверо улюбленців – один собака та три кішки.
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Вони вже виїхали назад до Мейфілду, коли їм зателефонував товариш, і порадив залишатися на місці. Інакше подружжя ризикувало повернутися у самий розпал торнадо. Пара зупинилася у місцевому супермаркеті Walmart, аби зачекати.
Стефані згадує, що вони повернулися у "чорне, як смола" місто. Вона не бачила нічого, окрім погнутих та поламаних дерев. Будинок подружжя зірвався з фундаменту та відлетів на 15 метрів. Усі стіни обвалилися, а довкола буди меблі та інші речі, які перетворилися у сміття.
Але найгіршим було не це – ніде не було видно їхніх домашніх тварин. Жінка думала, що втратила все.
Я не можу народити дитину, тож вони – мої діти,
– поділилася Стефані.
Заручившись підтримкою кузена Стефані Пола, подружжя розпочало пошукову операцію. Вони перевертали та розбирали усе довкола, аби знайти своїх улюбленців у руїнах.
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Собаку на ім'я Леді знайшли біля інфрачервоного обігрівача, на якому була частина стіни, кухонна раковина та плита. Якби не обігрівач – врятувати Леді не вдалося б, але він прийняв весь удар на себе. Чотирилапа виявилася щасливицею, і пережила стихію неушкодженою.
Окрім Леді, врятували й двох кішок – Міко та Афіну. Але третю кішку Діну досі не знайшли.
На перший час Стефані з чоловіком та улюбленцями зупинилися у готелі. Вони кажуть, що почуваються щасливими навіть попри те, що будуть вимушені розпочати все заново.
Що відомо про смертоносні торнадо у США
- 10 та 11 грудня 5-ма американськими штатами пронеслася серія нищівних торнадо. Від стихії постраждали Арканзас, Іллінойс, Теннессі, Міссурі, а найбільших збитків зазнав Кентуккі.
- Наразі відомо про 74 загиблих у Кентуккі, але ще сотню осіб досі не знайшли, тож кількість жертв ще може збільшитися.
- Президент США Байден назвав торнадо катастрофою федерального рівня та одним з найбільших стихійних ударів в історії країни.