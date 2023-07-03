Мовиться про вомбатів. Що відомо про цих милих створінь – в матеріалі далі.

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Схожі на маленького ведмедя чи на великого хом'яка

Вомбати – це сімейство сумчастих ссавців із загону дворізцевих, що мешкають в Австралії. Вони риють нори, зовні схожі на коал, але не їхні родичі, нагадують чи то маленьких ведмедів, чи то величезних хом'яків.

Вомбати не тільки ходять в туалет "по-великому" кубиками, а ще й спілкуються через фекалії зі своїми родичами.

В чому секрет вомбатів

Виявляється, що "ліпити" кубики з калу вомбатам вдається завдяки еластичності кишківника. Вчені порівняли кишківник вомбата з кишківником свиней. Так, в організмі вомбатів фекалії переходять з рідкого стану у твердий в останній чверті кишківника, але потім на останній стадії, у фінальних 8% довжини кишківника, завдяки різному ступеню еластичності стінок екскременти набувають форми окремих кубиків.

Вомбат з малюком / Фото pixabay​

Таким чином, пояснюють вчені, вомбати виробляють кубики з гранями розміром приблизно 2 сантиметри, і вони єдині в природі, що мають таку здатність.

Але це ще не все. Потім ці сумчасті роблять споруди зі своїх кубиків, щоб спілкуватися з іншими вомбатами та привертати їхню увагу. Вміст гормонів в екскрементах може сказати, наприклад, коли самки найбільш фертильні. А самці можуть фекаліями відлякувати конкурентів.

Що відомо про вомбата?

Довжина тіла вомбата – від 70 до 130 сантиметрів, вага – від 20 до 45 кілограмів. Найбільшим з тих, що нині живуть, є широколобий вомбат. Кінцівки тварини короткі та сильні, на кожній з них 5 пальців, з яких зовнішні 4 увінчані великими кігтями, пристосованими для копання землі. Щелепи та зуби вомбатових виявляють схожість із гризунами.

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Вомбат має гострий слух і нюх, але досить слабкий зір. Попри зовнішню незграбність, вони дуже швидкі: рятуючись від небезпеки, вомбат може легко влізти на дерево, пірнути у водоймище або втекти з шаленою швидкістю.

Вомбати їдять молоді пагони трави. Іноді в їжу вживаються також коріння рослин, мохи, гриби та ягоди. Обмін речовин у вомбатів дуже повільний та ефективний. Щоб переварити їжу, їм потрібно до 14 днів.

Сумки у самок повернуті назад, щоб при копанні в них не потрапляла земля. Хоч те, що у самки є дві пипки, одночасно народжується і виховується лише одне дитинча. Малюки від 6 до 8 місяців зростають у сумці матері і протягом наступного року залишаються поблизу.