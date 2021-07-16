Волонтер розповідає, як соціалізувати маленьких диких кошенят: відео

Тварини, народжені на вулиці, виростають дикими і зазвичай не йдуть на контакт з людьми. Волонтер з Нью-Йорка продемонстрував, як він соціалізував чотирьох диких кошенят, які залишилися без материнської опіки.

Чоловік є членом неприбуткової організації Flatbush Cats. Вони займаються порятунком диких кішок з подальшим прирученням та пошуком родин, які візьмуть тварин у свій дім.

Читайте також Які тривожні симптоми у котів можуть свідчити про хворобу

Чотири кошенята на смітнику

У своєму відео волонтер розповідає, що ця "команда" жила в купі непотрібних меблів за багатоквартирним будинком у Брукліні, а їхньої матері ніде не було.

Виглядало, що тваринам приблизно по 2 – 3 місяці.

Чоловік встановив гуманну пастку та поклав туди їжу, щоб заманити чотирьох диких кошенят.

Спочатку на можливість поласувати зреагували двоє з них. Обережно зайшовши всередину, вони жадібно почали їсти, тоді й пастка закрилася.

Через спеціальний отвір тварин вивели у переноску і транспортували у безпечний простір, де можна було їх м’яко соціалізувати.

Згодом таким самим чином до рук волонтера потрапили й двоє інших кошенят.



Диких кошенят заманили у безпечну пастку / Скриншот з відео Flatbush Cats

Соціалізація кошенят

Щоб завоювати довіру маленьких і наляканих тваринок, чоловік спершу використав їжу. Потім під час годування він почав обережно торкатися кошенят. Спочатку через це вони лякалися і намагалися втекти. Тому знадобилося трохи часу, щоб вони потроху почали звикати до дотику.

Ці кошенята не витрачають багато часу на людей, бо, мабуть, вважають нас гігантськими хижаки, які можуть їх з'їсти. Спілкування з кількома кошенятами може зайняти багато часу, тому що вам потрібно побути один на один з кожною кішкою, щоб вони продовжували прогресувати,

– розповідає волонтер.

Ще один важливий інструмент соціалізації – це ігри, каже чоловік. Вони допомагають кошенятам змінити свою точку зору і відчути себе хижаком, а не здобиччю.



Ігри з кошенятами / Скриншот з відео Flatbush Cats

Крок за кроком кошенята звикали до своєї людини і вже за деякий час із задоволенням гралися з волонтером.



Волонтер з кошенятами / Скриншот з відео Flatbush Cats



Про розтавання

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina ® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Він також прокоментував певні сумніви людей щодо розтавання з прирученими тваринами, коли врешті для них знаходять постійний дім. Волонтер назвав це одним з найбільших викликів, через який люди іноді не наважуються долучатися до такої важливої справи.

Вони завжди кажуть, що хотіли б сприяти, але не змогли б терпіти прощання. Але ми повинні пам’ятати про загальну картину – зовні все ще є тисячі кошенят. Прощання є важливою частиною цієї роботи і це робить прийомних волонтерів такими особливими. Ви даруєте безкорисливий подарунок не лише цим котам, а й новим сім’ям, яких ви допомагаєте створити,

– каже чоловік.

Як соціалізувати диких кошенят: дивіться відео