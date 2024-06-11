На Волині ціле село закрили на карантин через котика: що сталося

В селі Кам'януха, що у Волинській області, було запроваджено карантинні заходи. Рішення було прийнято у відповідь на виявлення захворювання у домашнього кота, що змусило владу оголосити територію небезпечною.

Село закрили на карантин через сказ домашнього кота

У зв'язку з результатами експертизи голова районної військової адміністрації Ольга Ващук скликала засідання протиепізоотичної комісії, під час якого затвердили відповідний план заходів, спрямований на ліквідацію вогнища захворювання. Про це повідомили в Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.

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Сказ у домашньої тварини — кота підтвердили результати експертизи, здійснені на базі Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,

— йдеться в повідомленні.

В адміністрації заявили, що територію села Кам'януха визначили неблагополучною та застосували карантинні обмеження. Разом із цим, компетентні служби контролюють епізоотичну ситуацію.

У повідомленні йдеться про те, що, згідно з висновками експертів, на сказ у дикій природі частково хворіють лисиці та вовки, а з домашніх тварин – собаки та кішки. Українцям рекомендують вакцинувати своїх улюбленців.

Також нагадали, що сказ – це інфекційне захворювання тварин і людей, спричинене нейротропним вірусом. Він характеризується розвитком енцефаліту зі стрімким пошкодженням функцій центральної нервової системи та завжди закінчується летально.

Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які виділяють вірус зі слиною. Зараження інших відбувається через пошкодження шкіри, слизових оболонок, унаслідок укусів або подряпин.

До слова, щоб господар уникнув подряпин під час купання свого кота, варто знати правильну техніку цього процесу. Як часто та правильно мити пухнастика – читайте за посиланням.