Доктор Лін подав до суду на власника папуги, й вимагав моральну компенсацію. Постраждалий був госпіталізований на тиждень через отримані травми та не міг працювати понад пів року, бо потребував 6 місяців реабілітації.

Його адвокат розповів TVBS News, що доктор Лін працює пластичним хірургом, і його робота передбачає "тривале стояння для виконання операції", тому травма призвела до значних фінансових втрат. Оскільки може ходити, але, якщо довго стоїть, досі відчувається оніміння.

90 000 доларів і тюремний термін

Представник адміністративного відділу окружного суду Тайваню повідомив, що ця справа є "рідкісною" і не схожа на будь-яку з тих, які розглядалися в цивільних судах за останнє десятиліття.

Так, суд постановив, що падіння Ліна сталося через недбалість власника папуги (розмір ара – 40 сантиметрів у висоту з розмахом крил 60 сантиметрів). Господар такої великої тварини повинен був вжити "захисних заходів".