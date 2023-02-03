Власника папуги оштрафували на 90 тисяч доларів
Ара спричинив травму лікаря Ліна. Птах сів йому на спину, почав махати крилами і налякав чоловіка.
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У Центральному інформаційному агентстві Тайваню повідомили, що постраждалий вивихнув тазостегновий суглоб і зламав таз внаслідок падіння, яке спричинив птах. Під час судового засідання з'ясувалося, що власник пан Хуанг випустив свого папугу на вулицю політати разом з іншим ара поблизу того місця, де бігав доктор Лін.
Доктор Лін подав до суду на власника папуги, й вимагав моральну компенсацію. Постраждалий був госпіталізований на тиждень через отримані травми та не міг працювати понад пів року, бо потребував 6 місяців реабілітації.
Його адвокат розповів TVBS News, що доктор Лін працює пластичним хірургом, і його робота передбачає "тривале стояння для виконання операції", тому травма призвела до значних фінансових втрат. Оскільки може ходити, але, якщо довго стоїть, досі відчувається оніміння.
90 000 доларів і тюремний термін
Представник адміністративного відділу окружного суду Тайваню повідомив, що ця справа є "рідкісною" і не схожа на будь-яку з тих, які розглядалися в цивільних судах за останнє десятиліття.
Так, суд постановив, що падіння Ліна сталося через недбалість власника папуги (розмір ара – 40 сантиметрів у висоту з розмахом крил 60 сантиметрів). Господар такої великої тварини повинен був вжити "захисних заходів".
Зазначається, що тюремне ув'язнення призначено "за звинуваченням у завданні ненавмисних тілесних ушкоджень". Хуанг сказав, що поважає рішення суду, але має намір подати апеляцію, стверджуючи, що ари не агресивні, й компенсація "занадто висока".
Зауважимо, доля ара наразі залишається невідомою.