Вижила завдяки безпритульному собаці та цуценятам: як чотирилапі врятували дівчинку

В Індії чоловік знайшов покинуте немовля. Новонароджена дівчинка лежала в місці, де часто ночують безпритульні собаки.

Немовля лежало поруч з цуценятами на тонкому шарі сіна. Крім того, дівчинка була без жодного одягу. Скоріше за все, мати покинула дитину одразу ж після її народження.

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Дівчинка змогла пережити холодну ніч змогла завдяки безпритульним цуценям та їхній матері, які міцно притискалися та відігрівали її.



Знайдена дівчинка / Фото Tahir Ibn Manzoor/SWNS​

"Можливо, це тепло від цуценят та самої їхньої матері підтримувало життя цього новонародженого. Зазвичай вночі температура падає, і вже грудень. Треба сказати, що це їй пощастило", – прокоментував цю ситуацію місцевий.

Лікарі, які оглянули дівчинку, дійшли висновку, що вона абсолютно здорова. Дитині дали ім'я Аканша, а потім відправили до дитячого центру Child Line Project. Тепер поліція намагається знайти батьків, які покинули свою дитину.

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