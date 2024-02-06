Їхня команда собак носить під час огляду землі. Чим особливі ці пристрої та що вони можуть – далі у матеріалі!

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Як собаки допомагають виявляти радіацію?

Нова технологія дозволяє підключати детектори до мобільних пристроїв, забезпечуючи кінологів сповіщеннями про рівень радіації в режимі реального часу. Це дозволяє їм приймати обґрунтовані рішення щодо безпеки солдатів, які перебувають поблизу.

Технологія також здатна ідентифікувати конкретне джерело випромінювання, як-от плутоній чи уран.

Собаки носять обладнання для захисту очей і лап, а також шлею, до якої прикріплений детектор радіації,

– каже Кромек.

Якщо собака підійде надто близько до випромінювання, провідник, який перебуватиме на відстані близько 100 футів (30 метрів), отримає сигнал тривоги.

Пристрій виявлення Kromek, підключений до мобільного телефону / Фото KROMEK

Детектори спрацьовують при найнижчому рівні радіації, тому є час, щоб вивести собак із небезпеки.

Технологію вже випробували

Виконавчий директор компанії Арнаб Басу сказав, що цю технологію нещодавно використовували собаки для виявлення наземних мін.

Була ініціатива Єврокомісії, згідно з якою детектори радіації встановили на мінно-розшукових собаках, щоб, коли ці ікла використовувалися військовими для пошуку мін, шукали і незначні сліди радіації,

– сказав Басу.

Він додав, що це дало військовим операторам можливість приймати "дуже швидкі рішення" щодо того, куди йти, а куди ні.

Зауважимо, ДПСУ має чотирилапих працівників, які успішно виконують поставлені завдання та віддано охороняють території, які входять у зону їх відповідальності. Так, прикордонники показали німецьку вівчарку, на прізвисько Лакі, яка патрулює у Карпатах.