Їхня команда собак носить під час огляду землі. Чим особливі ці пристрої та що вони можуть – далі у матеріалі!

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Як собаки допомагають виявляти радіацію?

Нова технологія дозволяє підключати детектори до мобільних пристроїв, забезпечуючи кінологів сповіщеннями про рівень радіації в режимі реального часу. Це дозволяє їм приймати обґрунтовані рішення щодо безпеки солдатів, які перебувають поблизу.

Технологія також здатна ідентифікувати конкретне джерело випромінювання, як-от плутоній чи уран.

Собаки носять обладнання для захисту очей і лап, а також шлею, до якої прикріплений детектор радіації,
– каже Кромек.

Якщо собака підійде надто близько до випромінювання, провідник, який перебуватиме на відстані близько 100 футів (30 метрів), отримає сигнал тривоги.

Пристрій виявлення Kromek, підключений до мобільного телефону

Пристрій виявлення Kromek, підключений до мобільного телефону / Фото KROMEK

Детектори спрацьовують при найнижчому рівні радіації, тому є час, щоб вивести собак із небезпеки.

Технологію вже випробували

Виконавчий директор компанії Арнаб Басу сказав, що цю технологію нещодавно використовували собаки для виявлення наземних мін.

Була ініціатива Єврокомісії, згідно з якою детектори радіації встановили на мінно-розшукових собаках, щоб, коли ці ікла використовувалися військовими для пошуку мін, шукали і незначні сліди радіації,
– сказав Басу.

Він додав, що це дало військовим операторам можливість приймати "дуже швидкі рішення" щодо того, куди йти, а куди ні.

Зауважимо, ДПСУ має чотирилапих працівників, які успішно виконують поставлені завдання та віддано охороняють території, які входять у зону їх відповідальності. Так, прикордонники показали німецьку вівчарку, на прізвисько Лакі, яка патрулює у Карпатах.