Троє з них попадали від знесилення, один – помер. Про це йдеться у повідомленні Центру порятунку диких тварин.

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З Вугледара евакуювали племінних коней – вони знесилені

Як зазначили зоозахисники, мовиться про племінних коней української породи Новоолександрівські ваговози. Вони жили там у племінному репродукторі під обстрілами у сильному стресі та виснаженні.

Ці коні стали жертвами російського тероризму, тож їх вирішили евакуювати в безпечніше місце,

– йдеться у повідомленні.

Семеро мали бути евакуйовані з Вугледара на Донеччині до Івано-Франківська, але знесилені тварини ледь доїхали до Києва – 3 попадали від знесилення.