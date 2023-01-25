Троє з них попадали від знесилення, один – помер. Про це йдеться у повідомленні Центру порятунку диких тварин.
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З Вугледара евакуювали племінних коней – вони знесилені
Як зазначили зоозахисники, мовиться про племінних коней української породи Новоолександрівські ваговози. Вони жили там у племінному репродукторі під обстрілами у сильному стресі та виснаженні.
Ці коні стали жертвами російського тероризму, тож їх вирішили евакуювати в безпечніше місце,
– йдеться у повідомленні.
Семеро мали бути евакуйовані з Вугледара на Донеччині до Івано-Франківська, але знесилені тварини ледь доїхали до Києва – 3 попадали від знесилення.
Наталія Попова та помічники у Центрі порятунку диких тварин негайно почали надавати тваринам екстрену медичну допомогу, ставити крапельниці та рятувати від смерті.
Попри це, на жаль, один кінь усе ж помер, а прогнози для ще двох украй невтішні.
Коні з Вугледара, які попадали від знесилення: відео