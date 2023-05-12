У перші місяці повномасштабної війни можна було безперешкодно виїжджати за кордон без паспортів. Втім, вже зараз умови перетину кордону стали суворішими, зокрема і для виїзду з тваринами.

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ЛКП "Лев" знову видає сертифікат для виїзду з тваринами закордон

Як розповів завідувач ЛКП "Лев" Ярослав Муха, їхня установа видає сертифікати для котів і собак. Хоча можна зробити документи і для інших домашніх улюбленців – кроликів, хом'яків, фресок.

Як повідомляють в ЛМР, для цього ваш улюбленець повинен мати:

імплантований мікрочип;

реєстрацію у міжнародній системі animal-id;

вакцинацію від сказу ветеринарним лікарем;

вік тварини має бути щонайменше 12 тижнів на дату введення вакцини;

дата введення вакцини не має передувати даті маркування мікрочипом.

Господар повинен мати з собою закордонний паспорт для заповнення даних.

Тест – титри антитіл до вірусу сказу – проводять на зразку, відібраному лікарем ветеринарної медицини через 30 днів після вакцинації та не пізніше, ніж за 3 місяці до дати відправлення тварини.

Термін виконання такого тесту – 14 днів, а вартість послуги – 3 518, 59 гривень.

Сертифікат діє упродовж року. Але якщо тварину щорічно вчасно вакцинують, то сертифікат дають довічно. Цей документ свідчить про те, що тварина вакцинована і в її крові є певна кількість антитіл від сказу. Ще один нюанс — різні країни висувають різні вимоги до терміну дії документа на тварину,

– відзначає Муха.

Для запису телефонуйте за номером 068 535 45 45 (Після зв'язку з автовідповідачем, натисніть цифру 2). Отримати документи можна за адресою ЛКП "Лев" – Львів, вулиця Промислова, 56.