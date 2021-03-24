Щасливе повернення: вівчарки Байдена знову живуть у Білому домі

Джерело:People
Після того, як одна з вівчарок президента США Джо Байдена вкусила охоронця Білого дому, собак звідти забрали. Тепер тварини пройшли додаткове дресирування і повернулися до резиденції американського президента.
Речник Білого дому у коментарі журналу People повідомив, що собаки повернулися до резиденції. Напередодні в ЗМІ з'явилися фото, на яких доглядач вигулює вівчарок на території Білого дому.
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Обидві собаки у Білому домі, – йшлося у повідомленні речника.
Тварини пройшли додаткове дресування й змогли повернутися до свого власника. Собак вивезли з Білого дому після того, як пес на прізвисько Мейджор вкусив охоронця.
Мейджор, вівчарка, яка вкусила охоронця / Фото White House
Тоді речниця Джен Псакі пояснила, що собаки ще не звикли до нових умов і переживають певний стрес. Вона розповіла, що Мейджор зреагував на незнайому людину й це призвело до незначної травми.