Щасливе повернення: вівчарки Байдена знову живуть у Білому домі

Після того, як одна з вівчарок президента США Джо Байдена вкусила охоронця Білого дому, собак звідти забрали. Тепер тварини пройшли додаткове дресирування і повернулися до резиденції американського президента.

Речник Білого дому у коментарі журналу People повідомив, що собаки повернулися до резиденції. Напередодні в ЗМІ з'явилися фото, на яких доглядач вигулює вівчарок на території Білого дому.

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Обидві собаки у Білому домі, – йшлося у повідомленні речника.

Тварини пройшли додаткове дресування й змогли повернутися до свого власника. Собак вивезли з Білого дому після того, як пес на прізвисько Мейджор вкусив охоронця.



Мейджор, вівчарка, яка вкусила охоронця / Фото White House

Тоді речниця Джен Псакі пояснила, що собаки ще не звикли до нових умов і переживають певний стрес. Вона розповіла, що Мейджор зреагував на незнайому людину й це призвело до незначної травми.

Що було раніше

Після того, як Мейджор вкусив охоронця, обох собак забрали з Білого дому й відвезли до штату Делавер, в будинок Байденів.

Вівчарки Чемп та Мейджор приєдналися до сім'ї Байденів у Білому домі. Меджор став першим собакою з притулку, який оселився в резиденції президента.

Мейджора взяли з притулку в листопаді 2018 року.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йомуПодбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.