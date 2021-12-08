Вискакував з кузова під час руху: кумедне відео активного собаки

Енергійна собака підкорила користувачів у соціальних мережах. На відео, яке поширюють люди, чотирилапий активно скаче під час руху транспорту.

Собаки, особливо, коли вони ще дуже молоді, полюбляють бігати, стрибати та постійно залишатися активними. Вони готові це робити постійно, незалежно від місця та часу.

Важливо Ідея для подарунка котику на Новий рік: що точно сподобається пухнастому гурману

Головний герой відео, яке опублікували у соціальних мережах, – не виняток. Чотирилапий вирішив влаштував собі кардіотренування, поки їхав разом із господарем у кузові вантажного трицикла.

Дивіться відео: як розважався пес

Як люди коментували відео:

"Які в нього за батарейки? Мені також такі потрібні".

"Який спритний".

"Як він не боїться так стрибати? Небезпечно ж".

Читайте також Що негаразд з цими песиками: власники поділилися курйозними фото

Це може вас зацікавити: чому важливо прибирати за собаками