Вирив нору та не звертав уваги на людей: ведмідь влаштувався в зимову сплячку під жилим будинком

Під будинком Майкла та Джудіт Пей ведмідь знайшов затишне місце. Хижак вирішив влаштуватися там та приготувався до зимової сплячки.

Джудіт Пейн пригадала, що раніше вона вже бачила цього ведмедя. Жінка почула, як гавкають собаки, тому підійшла до скляних дверей на вулицю. Коли її побачив хижак, він злякався й втік. Як виявилося, згодом все ж повернувся подрімати.

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Сім'я зазначила, що це не вперше лісові звірі приходять до них у двір. Проте жоден не планував залишатися там на довго чи будувати собі тимчасове житло.

Яке житло зробив собі ведмідь

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Хижак зробив невеличкий підкоп, який допоміг йому вирити нору в 1,5 метра шириною. Після чого ведмідь в неї влігся та заснув, не реагуючи на людей та собак.

Майкл і Джудіт зазначили, що їм не відомо скільки часу хижак провів під їхнім будинком, але припускають, що недовго. Ведмеді в Колорадо тільки почали готуватися до довгої зимової сплячки.

Сім'я викликала на допомогу інспектора державного парку Colorado Parks and Wildlife. Він виманив хижака, розливши біля входу в барліг нашатирний спирт. Чотирилапий прокинувся, вискочив із нори та втік у ліс.

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Дивіться відео: як будили ведмедя

Господарі зазначили, що все ж їм було шкода ведмедя. "Ми вдерлися в їх природне довкілля. Ми – гості на їхній землі. На жаль, таке тут іноді трапляється", – додав Майкл.