Вівці та кози утворили "живий" 100-метровий шприц, який розташували у полі. Згідно із задумом, це мало привернути увагу невакцинованих людей.

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Пастух по периметру намальованого шприца розклав шматочки хліба. Завдяки цьому вівці та кози, яких разом було понад 700, утворили потрібний медичний інструмент.

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Пастух Вібке Шмідт-Кочан кілька днів тренувався зі своїми тваринами, аби реалізувати план.



Тварини, які утворили фігуру / Фото Philipp Schulze/dpa via AP

"Вівці – такі милі тварини. Може, вони зможуть краще донести думку про необхідність вакцинації", – повідомив організатор акції Ханспетер Ецольд.

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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