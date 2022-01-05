Вівці та кози утворили "живий" 100-метровий шприц, який розташували у полі. Згідно із задумом, це мало привернути увагу невакцинованих людей.
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Пастух по периметру намальованого шприца розклав шматочки хліба. Завдяки цьому вівці та кози, яких разом було понад 700, утворили потрібний медичний інструмент.
Дивіться відео: як тварини вибудувалися в шприц
Пастух Вібке Шмідт-Кочан кілька днів тренувався зі своїми тваринами, аби реалізувати план.
Тварини, які утворили фігуру / Фото Philipp Schulze/dpa via AP
"Вівці – такі милі тварини. Може, вони зможуть краще донести думку про необхідність вакцинації", – повідомив організатор акції Ханспетер Ецольд.
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