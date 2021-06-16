Несли на руках: туристи врятували дельфінятко Азовки – відео

Туристи знайшли маленьке дельфінятко Азовки, яке заплило на косу та двічі намагалось викинутись на берег. Людям довелось консультуватись із зоологом, аби врятувати дитинча.

Історія трапилась на Кінбурнській косі неподалік Очакова, що на Миколаївщині. Про порятунок дитинчати розповів Олександр Заклецький. Саме він з друзями врятував тварину.

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Туристи врятували дельфінятко

Київський фотограф разом з друзями зупинився на Кінбурнській косі. Саме там вони спостерігали за маленьким дельфіненям та його мамою. Проте дитинча викинулось на берег.

Туристи зателефонували зоологу Павлу Гольдіну. Він порадив спершу підштовхнути тваринку якомога далі від берега у воду та спостерігати. Однак дельфіненя Азову вдруге викинуло на берег.

Тоді туристи взяли його на руки та віднесли по іншу сторону. Дитинча випустили на морську сторону.

Дельфіненя пішло в море,

– написав Олександр.

На Кінбурнській косі туристи врятували дельфінятко: дивіться відео

До речі, туристи протягом цілого дня та вечора дитинчати вже не бачили. Очевидно, тваринка повернулась до матері.

Що відомо про дельфінів Азовки

Вони є єдиними представниками китоподібних в Азовському морі та єдиними зі свого роду й родини у фауні України.

Поширені в Азовському, Чорному, Мармуровому та Егейському морях.

Вважаються одним з найдрібніших сучасних китоподібних у світовому океані.

Цих дельфінів часто називають "морською свинею", адже вони мають товстий, до 4 сантиметрів, шар підшкірного жиру та галасливе дихання, подібне до "хрюкання".

Джерело: Вони є єдиними представниками китоподібних в Азовському морі та єдиними зі свого роду й родини у фауні України.Поширені в Азовському, Чорному, Мармуровому та Егейському морях.ВважаютьсяЦих дельфінів часто називають "морською свинею", адже вони мають товстий, до 4 сантиметрів, шар підшкірного жиру та галасливе дихання, подібне до "хрюкання".Джерело: Вікіпедія

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Варто сказати, що чисельність дельфінів цього виду змінюється через випадкову загибель у рибальських сітках, малу кількість їжі, забруднення моря пестицидами й солями важких металів, а також загибель під кригою у холодні зими в Азовському морі та Керченській протоці.