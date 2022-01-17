Відкопали зі снігу: у США дивом знайшли пса, який зник ще влітку

Господиня не могла знайти пса, який втік, й думала, що він загинув під час пожеж. Сильні морози та сніг допомогли виявити чотирилапого.

У США собака, яку назвали Расс, зник ще в серпні 2021 року. Чотирилапий вистрибнув з машини, коли його господиня поїхала за місто у справах.

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Виявивши зникнення улюбленця, вона намагалася його знайти. Проте через сильні лісові пожежі, які тоді вирували у США, їй довелося швидко евакуюватися. Господиня думала, що Расс загинув, проте за кілька місяців він знайшовся.

У грудні 2022 року місцевий лижник знайшов у лісі безпритульного пса. Собака був під таким товстим шаром снігу, що не міг рухатися. Врятувати його було складно через сильні опади та розташування на схилі гори.

Команда рятувальників термінова вирушила на допомогу, адже розуміла, що ще ніч він може не пережити. Спеціальне обладнання допомогло дістатися та витягнути собаку.

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Завдяки мікрочипу ветеринари швидко дізналися, що пса звати Расс та хто його власники. Чотирилапий уже воззʼєднався зі своєю господинею.

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"Собаки дуже розумні та сильні тварини. Вони здатні виживати без води та їжі протягом тривалого часу. Ми не знаємо, в яких ситуаціях побував цей собака, і як довго він був один. Головне, що він живий", – прокоментували рятувальники.

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