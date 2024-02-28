Хоробрість залежить не від розмірів чи якихось інших фізичних даних, а від внутрішнього стрижня і сили духу. Інколи маленькі тваринки куди сильніші та відважніші, за побратимів-велетнів.

Саме такий випадок вдалося нещодавно зафіксувати на камеру. Крихітний цуцик став справжнім прикладом сили духу.

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На відео потрапив момент, коли цуценя не пускає великих собак до будинку

Те, що хоробрість залежить не від розмірів та інших фізичних даних, довів крихітний вовняний пиріжок з опублікованого відео.

Він стійко охороняв поріг будинку від двох величезних собак, не даючи їм зайти всередину. Найкумедніше, що собаки схоже самі відчули силу духу і безстрашність грізного цуценяти та ніяк не наважувалися зробити крок за поріг. Вони чемно чекали, доки малий впустить їх.

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Кішка хотіла перевірити терпіння "чоловіка" і отримала прочухана

Деякі люди і тварини вважають, що їхня головна місія – доводити інших до сказу. Зазвичай, стереотипно, таку поведінку приписують жінкам, от і кішечка з опублікованого відео, мабуть, підтверджує це. Вона вирішила надокучати своєму пухнастому "чоловікові". Але той виявився дуже міцним горішком, і його реакцію можна переглядати цілий день.

На опублікованому відео видно, як біла кішка всіляко намагається привернути увагу смугастого товариша, але той не реагує на неї ніяк. Ймовірно, кішка хотіла пофліртувати з ним, але той не розумів. Тоді пухнаста вирішила "дістати" кота – спершу гладила його по носу, потім по морді. Реакція постраждалого виявилася дуже адекватною.