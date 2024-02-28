Именно такой случай удалось недавно зафиксировать на камеру. Крошечный щенок стал настоящим примером силы духа.

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На видео попал момент, когда щенок не пускает больших собак в дом То, что храбрость зависит не от размеров и других физических данных, доказал крошечный шерстяной пирожок из опубликованного видео. Он стойко охранял порог дома от двух огромных собак, не давая им зайти внутрь. Самое забавное, что собаки похоже сами почувствовали силу духа и бесстрашие грозного щенка и никак не решались сделать шаг за порог. Они вежливо ждали, пока малыш впустит их.

Как малыши не впускали старших собак в дом: смотрите видео

Кошка хотела проверить терпение "мужа" и получила нагоняй

Некоторые люди и животные считают, что их главная миссия – доводить других до бешенства. Обычно, стереотипно, такое поведение приписывают женщинам, вот и кошечка из опубликованного видео, видимо, подтверждает это. Она решила надоедать своему пушистому "мужу". Но тот оказался очень крепким орешком, и его реакцию можно пересматривать целый день.

На опубликованном видео видно, как белая кошка всячески пытается привлечь внимание полосатого товарища, но тот не реагирует на нее никак. Вероятно, кошка хотела пофлиртовать с ним, но тот не понимал. Тогда пушистая решила "достать" кота – сперва гладила его по носу, потом по морде. Реакция пострадавшего оказалась очень адекватной.