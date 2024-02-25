Голодний ведмідь намагався заповзти в будинок жінки у Вашингтоні через двері для її песика. Але, здається, розмір не його!

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Ведмідь намагався проникнути в будинок через двері для собак

На кадрах, які Холт виклала в соціальні мережі, видно, як ведмідь обережно забирається на огорожу біля ґанку і, стоячи на двох задніх лапах, обнюхує все навколо. Потім він спускається на ґанок і заглядає у вікно.

Це відео дуже кумедне, але також воно змушує мене трохи хвилюватися про те, що я прокинуся в ліжку з ведмедем поруч зі мною,

— сказала вона.

Ведмедя, який уже відвідував дім раніше, можна побачити таким, що обнюхує задні двері й неодноразово просовує свою морду — і гігантські лапи — у щілину собачих дверей.

Постукавши у двері кілька разів, повалений ведмідь спустився з ґанку і неквапливо зник у темряві, як показано в ролику. Холт сказала, що дві її великі собаки абсолютно нічого не зробили, коли ведмідь спробував увірватися всередину.

Лисиця вкрала телефон рятувальника і зробила селфі-відео

Офіцер RSPCA у Великій Британії налаштував свій телефон, щоб знімати порятунок тварин. Але несподівано на горизонті з'явилася допитлива лисиця. Руда не збиралася позувати рятувальнику, і вирішила стати безпосереднім автором відеороликів. Вона схопила пристрій і втекла з ним, поки він ще записував.

На відео видно, як лисиця кладе телефон під найближчий кущ і нюхає його, встигнувши при цьому зробити селфі-відео. Фіцкоста наздогнав тварину і примудрився повернути телефон.