Невже існують щедрі пухнасті: на відео потрапили виховані котики, які люб'язно діляться обідом

У мережі безліч відео, де кошенята скупляться і до останнього не хочуть ділитися ласощами з будь-ким. Однак, не все так погано, й інколи трапляються пухнасті готові віддати смаколики своїм коханим.

І приятелі з нещодавно опублікованого відео – яскравий тому приклад. Пухнастики показали, що не всі котячі жадоби.

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Котики люб'язно діляться обідом

На опублікованому відео пухнастики не тільки спокійно їдять сухий корм з однієї мисочки, а й пересувають її один одному, щоб кожному було комфортно трапезувати.

Вихованню цих пустунів можуть позаздрити не тільки інші пухнасті, а й люди.

Як це було: дивіться відео

Кішка хотіла перевірити терпіння "чоловіка" і отримала прочухана

Деякі люди і тварини вважають, що їхня головна місія – доводити інших до сказу. Зазвичай, стереотипно, таку поведінку приписують жінкам, от і кішечка з опублікованого відео, мабуть, підтверджує це. Вона вирішила надокучати своєму пухнастому "чоловікові". Але той виявився дуже міцним горішком, і його реакцію можна переглядати цілий день.

На опублікованому відео видно, як біла кішка всіляко намагається привернути увагу смугастого товариша, але той не реагує на неї ніяк. Ймовірно, кішка хотіла пофліртувати з ним, але той не розумів. Тоді пухнаста вирішила "дістати" кота – спершу гладила його по носу, потім по морді. Реакція постраждалого виявилася дуже адекватною.

Кішка, яка допомогла господині зняти білизну, розсмішила мережу

Не щодня можна побачити кішку, яка не валяється на дивані, а займається домашнім господарством. Але в будинку авторів нещодавно опублікованого відеоролика живе саме така вихованка.

Пухнаста помічниця вирішила зняти чисту і суху білизну, і власники застали її в процесі цієї відповідальної справи. Вона, ймовірно, подумала, що "все, як завжди, на ній". Пропонуємо і вам переглянути відео, яке точно зробить день ще яскравішим.