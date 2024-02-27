И приятели из недавно опубликованного видео – яркий тому пример. Пушистики показали, что не все кошачьи жадности.

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Котики любезно делятся обедом

На опубликованном видео пушистики не только спокойно едят сухой корм из одной мисочки, но и передвигают ее друг другу, чтобы каждому было комфортно трапезничать.

Воспитанию этих проказников могут позавидовать не только другие пушистые, но и люди.

Как это было: смотрите видео

Кошка хотела проверить терпение "мужа" и получила нагоняй

Некоторые люди и животные считают, что их главная миссия – доводить других до бешенства. Обычно, стереотипно, такое поведение приписывают женщинам, вот и кошечка из опубликованного видео, видимо, подтверждает это. Она решила надоедать своему пушистому "мужу". Но тот оказался очень крепким орешком, и его реакцию можно пересматривать целый день.

На опубликованном видео видно, как белая кошка всячески пытается привлечь внимание полосатого товарища, но тот не реагирует на нее никак. Вероятно, кошка хотела пофлиртовать с ним, но тот не понимал. Тогда пушистая решила "достать" кота – сперва гладила его по носу, потом по морде. Реакция пострадавшего оказалась очень адекватной.

Кошка, которая помогла хозяйке снять белье, рассмешила сеть

Не каждый день можно увидеть кошку, которая не валяется на диване, а занимается домашним хозяйством. Но в доме авторов недавно опубликованного видеоролика живет именно такая питомица.