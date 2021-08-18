Момент його спортивних вправ зняла власниця. Оскар живе у місті Фасберг у Німеччині і навіть має качину родину.

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Качка, яка бігає довкола авто

Хазяйка Оскара просто зняла фрагмент розваги Оскара. Качур носиться садом довкола припаркованого авто.

Він енергійно крякає та інколи заглядає під авто. Оскільки кузов машини чорний, качуру добре видно своє віддзеркалення. Цілком ймовірно, що він просто намагається наздогнати "незнайомця навпроти".

Качка Оскар оббігає припарковане авто: дивіться відео

Пробігши одне коло, качур розвертається і бігає у зворотному напрямку. Хазяйка просить його спинитися і трохи про себе регоче.

Вона розповіла, що Оскар – її улюблений качур. Він має родину – "дружину"-качку Берту. Жінка зазначила, що дуже їх любить і вважає своєю сім'єю.

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Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Качки як домашні улюбленці

Зазвичай цих птахів тримають як свійських заради розведення. Втім, відомі і випадки, коли качки стають просто домашніми улюбленцями.

Наприклад, Холі Мід з Пенсильванії тримає вдома багато качок. Вона не розводить птахів для яєць чи пір'я. Одна з її улюбленець – качка Гертруда – отримала всесвітню популярність через своє пір'я у вигляді корони.



Гертруда із короною на голові / Фото з інстаграму mypetducks

Інша відома качка – інстаграм-зірка Веддлз. Річ у тім, що птах дуже особливий: він народився із деформованою кінцівкою і нікому не був потрібен на фермі із розведення.

Проте птаха вирішив врятувати Бен Вайман. Він усиновив птаха, аби його не відправляли на забій. Далі він сконтактував із сертифікованим протезистом для домашніх тварин Дерріком Кампаною. Той виготовив штучну лапку для його качки.