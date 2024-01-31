Ветеринари виявили, що останніми роками власники все частіше відмовляються від вихованців модних порід, і віддають їх у притулки. Тому радять їх уникати, щоб в майбутньому вихованець не опинився без домівки.

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Ветеринари радять уникати дизайнерських кішок

Популярність цих дизайнерських порід і їхня підвищена хворобливість призвели до того, що лише за останні 5 років кількість породистих кішок, які надходять до притулків для порятунку, зросла на неймовірні 300%.

За словами ветеринарів, це переважно пов'язано з тим, що власники просто не можуть подбати про своїх вихованців.

Більшість власників кішок справді хочуть, щоб їхні улюбленці були здорові та щасливі, проте не усвідомлюють, що деякі породисті тварини можуть стикатися з серйозними проблемами зі здоров'ям,

– каже експерт RSPCA Еліс Поттер.

Цифри, опубліковані RSPCA, свідчать про те, що сьогодні порятунку потребують неймовірна кількість дизайнерських і чистокровних кішок, ніж будь-коли раніше.

Наприклад, найпоширенішою породистою кішкою, що перебуває під опікою RSPCA, сьогодні є перська кішка — з 2018 року їхня кількість збільшилася на 92%;

— з 2018 року їхня кількість збільшилася на 92%; на другому місці регдоли — зростання на 61%;

— зростання на 61%; далі бенгали — зростання на 22%;

— зростання на 22%; і мейн-куни — зростання на 300%.

Поттер підкреслює, що, на жаль, мультяшні риси цих порід, як правило, супроводжуються перебільшеними фізичними особливостями. Деякі з них настільки екстремальні, що можуть спричиняти біль і страждання.

Мейн-куни входять до переліку порід котів, що перебувають під опікою RSPCA / Фото Unsplash

Які проблеми можуть мати "мультяшні" породи котів?

Дослідження показали, що деякі фізичні особливості можуть зробити кішок схильними до певних розладів, а інші й зовсім заважають поводитися нормально.

Так, перським кішкам з "плоскими мордами" складно дихати, спати та навіть народжувати. Водночас шотландські висловухі кішки стикаються з проблемами суглобів, а значить піддаються вищому ризику розвитку хворобливого артриту навіть з раннього віку.

Ветеринари вкотре заявили про те, що тим, хто займається розведенням кішок, варто віддавати перевагу здоров'ю, добробуту і темпераменту, а зовсім не зовнішньому вигляду під час вибору порід тварин для розведення.

Зауважимо, у значної кількості домашніх котів шерсть на лапках має білий колір, через що здається, ніби тваринки одягнені в шкарпетки. Особливостями такого забарвлення зацікавилися вчені та дійшли висновку, що у цьому котам "допомогла" еволюція. Що з'ясували під час дослідження – читайте за посиланням!