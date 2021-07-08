Веселкова природа: як виглядають найяскравіші тварини у світі – фото

Кольори природи – особливі та різноманітні. Її творіння можуть дивувати унікальною палітрою, від якої просто неможливо відірвати погляд.

У природному середовищі можна часто зустріти тропічних пташок, які славляться своїм яскравим пір'ям, або риб із неймовірним забарвленням. Також є чудові комахи, пофарбовані золотим, яскраво-зеленим та червоним кольорами.

Цікаво Як зробити ваш дім та сад безпечнішими для собаки: важливі поради

Як і все у природі, яскраві кольори виникли не просто так. Яскраво забарвлені тварини використовують стратегію, яка називається апозематизм. Це певний сигнал хижакам про те, що кольорових особин небезпечно їсти, адже вони можуть бути отруйними.

Попри ймовірну небезпеку ці істоти дуже милі та ваблять своєю чарівністю.

Блакитний метелик Морфо

Дивовижний метелик живе в тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Цей вид – один з найкрасивіших метеликів у світі.

Цей вид метеликів досить великий, щоб можна було розгледіти їх неймовірний вигляд / Фото A-Z Animals

Мавпа Мандрил

Більшість мавп не особливо барвисті, але мандрили сповна це компенсують. Вони мають довгу пухнасту бороду і гриву та вирізняються незвичайним забарвленням. Ці мавпи є власниками яскравих губ та міток на обличчі, які дуже нагадують макіяж.



Деякі мандрили мають золоті бороди / Фото A-Z Animals

Пантерний хамелеон

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Цей вражаючий хамелеон претендує на звання найколоритнішої рептилії у світі. Вони змінюють кольори у відповідь на голод, страх і розслаблення. Хамелеони можуть забарвлюватися у яскраво-зелені, червоні, бірюзові та насичено сині кольори.



Швидкість зміни кольору може сяга 20 секунд / Фото A-Z Animals

Гульдова амадина

Цей красиво забарвлений птах родом з Австралії. Самці мають яскраво-фіолетове черевце та зелені крила.



Назва пташки походить від відомого британського художника-орнітолога / Фото A-Z Animals

Блакитна жаба

Одна з найяскравіших тварин у природі – крихітна сапфірово-блакитна жаба. Попри те, що її середня довжина складає 5 сантиметрів, це смертельна амфібія, з якою краще не шуткувати.



У цієї красуні достатньо отрути, щоб знешкодити 10 дорослих людей / Фото A-Z Animals

Кецаль

Блискучий птах живе у Мексиці та Центральній Америці. Його назва походить від ацтекського слова, що означає дорогоцінний або красивий.



Приголомшливий птах є національною твариною Гватемали / Фото A-Z Animals

Читайте також Унікальні тварини: домашні улюбленці з особливостями, які ви точно не оминете увагою

Рожева кленова моль

Ця мила комаха носить м'яку, пухнасту, рожево-жовту "куртку". Зі своїми рожевими ніжками та жовтими антенами ця комаха справді заворожує.



Ці комахи переважно проживають на кленових деревах та активні у вечірні години / Фото A-Z Animals

Сиворакша рожевочола

Барвиста пташка проживає в Африці та є національним птахом Кенії та Ботсвани. Воліють гніздитися на відкритих лісових ділянках і в саванах.



Сиворакшам подобається сідати на верхівки дерев або стовпів / Фото A-Z Animals

Червоний ара

Ці птахи виділяються своїми розмірами та яскравим червоним забарвленням. Ще однією визначною особливістю цього папуги є гучний спів.

Домівка цих птахів – Південна та Центральна Америка / Фото A-Z Animals