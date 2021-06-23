Веселі єноти: підбірка 10 кумедних відео з нахабними тваринами

23 червня 2021 , 09:12
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Джерело:

24 канал

Ми знаємо, що вам подобається дивитися відео про єнотів. Нахабству цих милих тварин немає меж, але їм усе пробачають – адже вони дуже симпатичні.

Чимало людей тримають єнотів удома. Ці улюбленці викликають море позитивних емоцій, хоча й потребують неабиякого догляду й терпіння. Єноти часто обдурюють котів, миють різні цінні предмети й встромлюють свій ніс у кожну шпарину. Подивіться кумедні відео з цими тваринками.

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  1. Кумедні єноти
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Автор: Аліна Рудченко