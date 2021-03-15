Улюбленці королеви й не тільки: 6 цікавих фактів про собак породи коргі

Коргі – розумні та цікаві собаки, яких полюбляють в усьому світі. Існує 2 різновиди коргі: вельш-коргі пемброк та кардиган. Розповідаємо те, чого ви не знали про породу вельш-коргі пемброк.

Вельш-коргі пемброк – улюбленці інтернету. Вони стали популярними завдяки любові до них британської королеви Єлизавети II. Коргі кумедні, активні та життєрадісні, тому усе більше людей у всьому світі хочуть мати такого улюбленця.

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Вельш-коргі пемброк походять із 10 століття



Коргі – старовинна порода собак / Фото Unsplash

Існує теорія, що їх привезли до Великої Британії вікінги. Предками цих собак, ймовірно, є порода шведський вальхунд – коротколапі собаки, які допомагають випасати худобу.

Легенда свідчить, що ці собаки – зачаровані



Про собак породи коргі навіть складали легенди / Фото Unsplash

Існує чарівна уельська легенда, яка розповідає, що феї та ельфи Уельсу використовували коргі для того, щоб їздити на них, обробляти землю й пасти худобу. Легенда каже, що саме тому коргі мають на спині чорне "сідло".

Ці собаки – пастухи світового класу

Хоча коргі й маленькі, але вони випасають худобу протягом століть. Вельш-коргі пемброк – чудові пастухи, компаньйони й охоронці. Ці собаки часто стають переможцями змагань серед собак-пастухів.

2 види коргі дуже відрізняються між собою



Зліва – коргі кардиган, справа – пемброк / Фото Tuzik-murzik

Американський клуб собаківників у 1934 році визнав вельш-коргі пемброк та вельш-коргі кардиган двома різними породами. У чому полягає різниця? Собаки мають фізичні відмінності: кардиган має довший хвіст, а пемброк – короткий хвостик, прикріплений до тіла. Собаки породи пемброк мають коротше тіло і загострені вуха, тоді як у кардиганів вуха на кінчиках округлі.

Коргі – чудові друзі та компаньйони



Ці собаки є чудовими компаньйонами / Фото Unsplash

Вельш-коргі пемброк відомі як одні з найкращих маленьких домашніх собак. Вони чудово ладнають з дітьми, а також легко піддаються дресируванню. Коргі ідеальні для різноманітних спортивних змагань для собак.

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Коргі був талісманом популярного ресурсу Amazon

Вельш-коргі пемброк, на ім'я Руфус належав головному редактору та головному інженеру компанії Amazon і щодня приїжджав з ним на роботу. Пес відвідував зібрання, бігав кабінетами й непомітно став неофіційним талісманом Амазону.