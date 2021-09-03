Величезний кит підплив до туристки на човнику й торкнувся плавником: вражаюче відео

На неймовірних кадрах можна побачити, як морська тварина повільно підпливає до каяка, на якому сидить туристка. Немов у кіно, кит прокручується у воді та злегка доторкається плавником до човна.

Це неймовірне відео зняли у водах аргентинської Патагонії. Вид згори розкриває вражаючу картину, героїнею якої стала туристка в крихітному каяку.

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Як стверджують автори пулікації ABC News, цей гігант – південний кит.

Південний кит вид ссавців з родини Китові ряду китоподібні. Вчені відносять його до різновидів синього кита. Ці кити можуть мати довжину до 18 метрів і вагу до 80 тонн.

Джерело: вид ссавців з родини Китові ряду китоподібні. Вчені відносять його до різновидів синього кита. Ці кити можуть мати довжину до 18 метрів і вагу до 80 тонн.Джерело: Вікіпедія

Кит підплив до туристки: неймовірне відео

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючиякий не тільки смачний, але й корисний.